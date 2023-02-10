Депутат Занко пригрозила Барбаре Брыльской нейросетью

Избранная в Госдуму от Ленобласти депутат-единоросс Ольга Занко обратилась за помощью к искусственному интеллекту, чтобы ответить польской актрисе Барбаре Брыльской.

Исполнительница главной роли фильма "Ирония судьбы, или С легким паром" накануне поддержала коллегу Лию Ахеджакову, за свою пацифистскую позицию оставшуюся без ролей в театре "Современник". Брыльска заявила изданию "Абзац", что такая Родина недостойна Ахеджаковой и что ей нужно уезжать, потому что "проклятые Богом люди" "не дадут ей жизни".

Занко в ответ выложила в своем Telegram-канале отрывок из "Иронии судьбы", в котором с помощью нейросети заменила лицо Брыльской на актрису Валентину Талызину, озвучивавшую ее персонажа Надю Шевелёву.

"Наша страна подарила ей славу и почёт, но мы также легко можем и стереть эту актрису из "Иронии судьбы"", - пригрозила депутат.

Единоросс отметила, что смогла заменить лицо самостоятельно, а у профессионалов это получится еще качественнее.