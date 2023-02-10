Из-за непогоды в Петербурге закроют дамбу

Усиление ветра 10 февраля в Петербурге спровоцировало подъем уровня воды, из-за чего в ближайшее время закроют дамбу. В этом убежден главный городской синоптик Александр Колесов.

"Сразу скажу, наводнения в Санкт-Петербурге не ждем, но повышение уровня может быть очень высоким, близким к отметке наводнения", - добавил специалист в своем Telegram-канале.

В последний раз реальная угроза наводнения в городе возникала в феврале прошлого года.

Тем временем, как сообщает региональный главк МЧС, порывы ветра в пятницу в отдельных районах могут достигать 23 метров в секунду. В свою очередь, в последнем сообщении на сайте Дирекции комплекса защитных сооружений говорится только об опасности выхода на лед.