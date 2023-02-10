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Новости 11:15

Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело из-за отравления воды в Первомайском

фото ЗакС политика Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело из-за отравления воды в Первомайском

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, изучив публикации в СМИ, поручил подчиненным в Ленобласти возбудить уголовное дело в связи с нарушением прав жителей поселка Первомайское (Выборгский район).

Граждане с прошлого года массово жалуются на загрязнение воды опасным веществом (стиролом), источником которого называют Островский карьер. Еще прошлой осенью сданные жителями Первомайского и близлежащих поселений токсикологические тесты показали, что ядовитое вещество в их организме превысило норму в десятки раз. 

Ранее проблема уже становилась предметом процессуальной проверки, после которой региональные силовики не стали возбуждать уголовное дело. Однако из Москвы это решение отменили и назначили дополнительную проверку. 


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