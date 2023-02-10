Кутепов предложил обязать торговые сети продавать местные продукты

Крупные торговые сети могут обязать заниматься продажей продукции местных производителей, сообщило 10 февраля ТАСС со ссылкой на текст законопроекта. Автором инициативы выступил глава комитета Совета Федерации по экономической политике, экс-депутат петербургского Заксобрания Андрей Кутепов.

Предложенная мера, по мысли Кутепова, позволит поддержать региональных производителей, а заодно обеспечить занятость и развитие локальной экономики. Для этого он предлагает обязать торговые сети, занимающиеся продажей продовольствия, продавать "товары региональных производителей, включая товары, для обозначения которых используется географическое указание или наименование места происхождения товара", следует из текста пояснительной записки.

"К серьезным последствиям от распространения новой коронавирусной инфекции, от СВО", по мнению сенатора, следует отнести сокращение финансирования региональных программ, вызванное нехваткой средств. При этом федеральные меры поддержки носят временный характер, пишет он и предполагает, что инициированный им законопроект окажет помощь регионам.

Кутепов отмечает, что сетевые магазины вытесняют небольшие торговые точки, в результате чего становятся основным местом торговли продуктами. Предложенные им изменения позволят поддержать сбыт товаров региональных производителей через торговые сети, полагает он.