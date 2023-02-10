Из-за непогоды в Петербурге закрыты парки и сады

Сады и парки Петербурга закрыты для посещения вплоть до завершения шторма, сообщила днем 10 февраля пресс-служба комитета по благоустройству. Там, где имеется сплошное ограждение, доступ внутрь закрывается физически, в прочих случаях специалисты рекомендуют воздержаться от прогулок среди деревьев.

"Метеорологи предупреждают, что ветер усилится до 15-20 м/с, в прибрежных районах до 24 м/с. В связи с этим возможны падения деревьев", — отметили в комблаге.

В комитете также сообщили о готовности дежурных бригад садово-парковых предприятий к ликвидации аварийных ситуаций. Одновременно дорожные рабочие стремятся избежать возможность образования скольких участков, проезжую часть и тротуары посыпают солью и пескосоляной смесью.