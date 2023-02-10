Лисовец поведал о снижении общей смертности в Петербурге

Оперативные данные говорят о том, что по показателям смертности и летальности ситуация в Петербурге "выглядит лучше", чем в других регионах России, заявил 10 февраля глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

Чиновник назвал "самым надежным показателем", определяющим работу системы здравоохранения, именно общую смертность в противовес летальности от определенных заболеваний. "Динамика числа умерших за январь 2023 года в сравнении с январем 2019 года показала снижение на 8,2 процента, что почти в два раза лучше общероссийских показателей", — сообщил он на своей странице во "ВКонтакте".

Лисовец также заявил о том, что в последние полмесяца динамика смертности от всех причин снизилась в Петербурге на 12,73 %.

Чиновник отдельно остановился на вопросе смертности от коронавируса и пневмонии, заявив о необходимости обращать внимание на такой показатель, как досуточная летальность. "Эта цифра говорит о качестве работы амбулаторного звена в городе и наличии преемственности между амбулаторным и стационарным звеном", — объяснил Лисовец и добавил, что по этому показателю город занимает "одни из лучших позиций в стране".