Смольный потратит до 3 млн рублей на "торжественную мебель" для дворцов бракосочетаний

Комитет Смольного по делам записи актов гражданского состояния собирается закупить "торжественную мебель" для петербургских ЗАГС. На них готовы потратить до 3 млн рублей, следует из закупки, размещенной 9 февраля. Чиновникам потребовались столы для регистрации, подставки для обмена кольцами и цветы, а также пеленальный столик и "стол для переговоров".

Всего собираются закупить 18 предметов мебели. Стол для торжественной регистрации с декоративными элементами из массива бука оценили в 270 тысяч рублей. Всего потребуется два таких стола. Пеленальный столик с резными накладными элементами может обойтись чиновникам в 37 тысяч рублей. Самыми дорогими товарами стали письменный стол за 481 тысячу рублей и четырехдверный шкаф за 490 тысяч рублей. За стол для переговоров готовы отдать до 298 тысяч рублей.

Новые элементы мебели планируется доставить в здание комитета по делам ЗАГС и отделы записи актов гражданского состояния в Пушкинском, Приморском, Красносельском и Калининском районах.

Константин Леньков