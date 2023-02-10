Комитет ЗакСа по законодательству поддержал проект о втором бесплатном образовании для людей с инвалидностью

Комитет по законодательству петербургского Заксобрания поддержал 10 февраля законопроект о предоставлении права на второе бесплатное профессиональное образование, известила пресс-служба городского парламента. Авторами инициативы выступили единороссы Всеволод Беликов, Андрей Горшечников и Александр Ржаненков.

Согласно проекту, горожане с ограниченными возможностями по окончании колледжа или вуза получат право на получение "повторно профессионального образования соответствующего уровня по другой профессии, специальности или направлению" в подведомственных городу образовательных учреждениях. Норму предполагается распространить на лиц с инвалидностью I, II или III степени.

"У города есть вузы, которые дают очень хорошее высшее образование, такие, например, как Санкт-Петербургский институт психологии и социальной работы. Работают 68 учреждений среднего профессионального образования", — приводит парламентская пресс-служба слова депутата Беликова. Парламентарий также отметил, что существует "большой запрос от людей, которые нуждаются в такой поддержке".

Сейчас в Петербурге насчитывается около полумиллиона жителей с ограничениями по здоровью, причем большинство из них намерены продолжать трудовую деятельность, заявили в ЗакСе. Помочь им в этом должно овладение новыми специальностями, "которые больше соответствуют их возможностям".