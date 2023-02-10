Вмешательство Агапитовой помогло избавить от трупных запахов многоэтажку в Приморском районе

Жильцы одного из домов по Яхтенной улице в Петербурге добились долгожданной дезинфекции и дезинсекции одной из квартир, откуда продолжительное время доносились трупные запахи. Пока в ситуацию не вмешалась омбудсмен Светлана Агапитова, жалобы в иные инстанции оставались безрезультатными.

Как сообщается на сайте правозащитницы, тело в чрезвычайно замусоренной квартире пролежало более полутора месяцев, после чего его вынесли. Однако в парадной к тому моменту завелись насекомые, в том числе трупные мухи. Решать эту проблему, а также очищать жилище от гор мусора ни одна из служб в течение последующих двух месяцев так и не стала. Из-за невыносимой санитарно-эпидемиологической обстановки одна из семей успела покинуть собственный дом. К очистке "однушки" Агапитова привлекла представителей администрации Приморского района и ТСЖ.

"Ужасы нашего городка", - прокомментировала решенную проблему правозащитница.

Квартира оказалась в настолько запущенном состоянии, что специалисты подвергли ее двойной санитарной обработке. В аппарате Агапитовой недоумевают, почему до нее из уполномоченных лиц никто не взялся организовать наведение порядка.