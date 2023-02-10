Владимир Гусев сменил должность директора Русского музея на пост президента учреждения

В Русском музее сменился директор, сообщила 10 февраля "Фонтанка" со ссылкой на пресс-службу учреждения. Владимир Гусев ушел со своего прежнего поста ради почетной должности президента музея.

Как отметили в музее, переход Гусева на новую должность произошел в соответствии с его личным обращением в Минкульт. Само прошение связали с завершением трудового контракта бывшего главы Русского музея.

Место врио главы учреждения заняла замдиректора по развитию, просветительской и образовательной деятельности Анна Цветкова. Кто именно возглавит музей на постоянной основе, пока неизвестно.

В качестве президента Гусев будет, в частности, координировать реставрационные работы на принадлежащих Русскому музею объектах и развитие сети филиалов.

Фото: Telegram-канал "Государственный Русский музей"