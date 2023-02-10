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Новости 17:39

Хинштейн заявил о необходимости законодательно закрепить права пророссийских хакеров

фото ЗакС политика Хинштейн заявил о необходимости законодательно закрепить права пророссийских хакеров

Глава думского комитета по информполитике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн заявил о необходимости освободить от ответственности так называемых белых хакеров, действующих в интересах России как внутри страны, так и за рубежом. Депутат уточнил, что этот вопрос нуждается в проработке.

"Речь идет о том, чтобы в целом проработать освобождение от ответственности для тех лиц, кто действует в интересах Российской Федерации в сфере компьютерной информации как на территории нашей страны, так и за ее пределами", — приводит слова Хинштейна ТАСС. Более подробно поговорить на эту тему депутат пообещал, когда инициатива "получит какую-то четкую формулировку".

Сам депутат заявил о том, что следует законодательно закрепить права хакеров, действующих в пользу России. По его мнению, следует "использовать любые ресурсы для эффективной борьбы с противником", а государству следует обладать "возможностью для адекватного ответа" на вызовы.

Сейчас создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ карается в соответствии с Уголовным кодексом. Максимальное наказание по статье 273 УК РФ представляет собой лишение свободы на срок до семи лет.

Фото: Telegram-канал Александра Хинштейна


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