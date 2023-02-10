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Новости 18:38

В центре Петербурга задержали члена ЛКСМ

фото ЗакС политика В центре Петербурга задержали члена ЛКСМ

Рядом с площадью Восстания в Петербурге вечером 10 февраля задержали члена Ленинского коммунистического союза молодежи (молодежное крыло КПРФ) Владимира Ремешевского, сообщил ЗАКС.Ру представитель пресс-службы горкома компартии Александр Рогожкин. 

Комсомольца отвезли в 78 отдел полиции. Причины задержания ему не объяснили, сказал Рогожкин.

По словам представителя КПРФ, Ремешевский планировал встать в одиночный пикет в поддержку члена ЛКСМ из Камчатского края Андрея Калинина, которому вменяют статью 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности) за комментарий в интернете.

- Мы считаем эти акты давления на несогласных недопустимыми, - заявил ЗАКС.Ру Рогожкин.

Он также отметил, что не знает, проходил в момент задержания Ремешевского пикет или нет.


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