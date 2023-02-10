Петербургская компания "Хеликс" купила шведскую лабораторную сеть

Принадлежавшая шведскому холдингу Medicover лабораторная сеть "Синэво" в Белоруссии полностью перешла под управление петербургской службы "Хеликс". На сделку, сумма которой официально не разглашается, обратил внимание РБК Петербург.

Актив представляет собой 58 лабораторий в разных городах республики и центральную лабораторию в Минске.

Решение о продаже белорусского бизнес Medicover приняла и озвучила в конце прошлого года в квартальном отчете. За три квартала 2022 года выручка шведов в восточноевропейской стране составила 15,3 млн евро.

В "Хеликсе" считают, что новое приобретение позволит компании расширить список предоставляемых медицинских услуг. Отмечается также, что большинство лабораторий в соседней стране принадлежит государству.