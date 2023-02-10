Минюст признал Земфиру* иностранным агентом

Министерство юстиции внесло вечером 10 февраля восемь человек в список иностранных агентов. Среди них оказалась певица Земфира Рамаданова*, более известная по одному своему имени.

Также в список иноагентов попали политик Дмитрий Гудков**, политолог Аббас Галлямов***, журналист Сергей Асланян****, исследователь статистики выборов Сергей Шпилькин*****, активистка из Владивостока Татьяна Намазбаева******, глава центра "Насилию.нет" Анна Ривина******* и писательница и ЛГБТ-активистка Александра Казанцева********.

В вину Земфире* Минюст поставил открытую поддержку Украины на концертах и иностранное финансирование. Гудков** "призывал к предоставлению вооружения Украине" и введению санкций против России, полагает Минюст. Галлямову***, Асланяну**** и Намазбаевой******, среди прочего, припомнили высказывания против СВО. Последнюю также обвинили, наравне с Казанцевой********, в пропаганде ЛГБТ.

Про Шпилькина***** Минюст написал, что тот "получал поддержку от иностранных источников" и пытался "дискредитировать избирательную систему Российской Федерации". Также ему и Ривиной******* приписали распространение "недостоверной информации о деятельности органов государственной власти".

*Минюст внес Земфиру Рамаданову в единый реестр иноагентов

**Минюст внес Дмитрия Гудкова в единый реестр иноагентов

***Минюст внес Аббаса Галлямова в единый реестр иноагентов

****Минюст внес Сергея Асланяна в единый реестр иноагентов

*****Минюст внес Сергея Шпилькина в единый реестр иноагентов

******Минюст внес Татьяну Намазбаеву в единый реестр иноагентов

*******Минюст внес Анну Ривину в единый реестр иноагентов

********Минюст внес Александру Казанцеву в единый реестр иноагентов

Фото: Константин Леньков, ЗАКС.Ру