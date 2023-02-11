В Калининском районе врачи-специалисты начали принимать граждан по выходным и по праздникам

Поликлиники в Калининском районе Петербурга перешли на новый режим работы: теперь врачи-специалисты доступны для жителей по выходным и по праздничным дням. О нововведении рассказал глава районной администрации Калининского района, на которого ссылается пресс-служба Смольного.

В нерабочие дни отныне можно попасть не только к терапевтам, но и профессионалам узкой специализации: офтальмологам, кардиологам и хирургам.

"Модернизация системы первичной медицинской помощи, которую мы проводим в городе, - это не только ремонт и переоснащение учреждений здравоохранения", - прокомментировал введение нового порядка губернатор Александр Беглов.

Помимо посещения нужного врача, в Калининском районе в любой из нерабочих дней теперь можно сдать анализы.