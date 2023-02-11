Дело обманутых всеволожских дольщиков отправилось в суд

Сотрудники петербургского главка МВД завершили расследование уголовного дела об обмане дольщиков во Всеволожске, возбужденного по ч. 4 ст. 159 УК, о чем сообщает пресс-служба ведомства.

Главным фигурантом выступает гендиректор группы строительных компаний. По версии следствия, его преступные действия имели место в период с 2007 по 2012 год. Силовики считают, что девелопер обманул 49 инвесторов, причинив им суммарный ущерб в размере свыше 109 млн рублей.

Жалобы от обманутых дольщиков стали поступать с 2017 года. Бизнесмену избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде, после чего он скрылся от следствия за границей.

Задержание преследуемого россиянина случилось в Кабо-Верде, откуда удалось добиться его экстрадиции. В качестве обеспечительной меры суд арестовал имущество фигуранта на сумму более 14 млн рублей.