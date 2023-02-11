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На тетю подорвавшего себя в здании архангельского УФСБ подростка завели дело об оправдании терроризма

фото ЗакС политика На тетю подорвавшего себя в здании архангельского УФСБ подростка завели дело об оправдании терроризма

Родная тетя Михаила Жлобицкого, устроившего самоподрыв в здании УФСБ по Архангельской области осенью 2018 года, стала фигуранткой дела об оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК). Поводом для этого послужили ее ссылки на стихи, посвященные племяннику, о чем сообщает правозащитный проект "ОВД-Инфо"*. Репосты Лилии Жлобицкой с упоминанием родственника датируются концом 2019 года. 

Мерой пресечения для женщины стала подписка о невыезде. В январе нынешнего года прокуратура утвердила обвинительное заключение.

Отметим, что поступок Жлобицкого привел к целой волне дел об оправдании терроризма: преследованию подвергались люди, как-либо комментировавшие публично самоподрыв подростка в здании силового ведомства. Наиболее известным остается дело псковской журналистки Светланы Прокопьевой, приговоренной в 2020 году к штрафу в размере 500 тысяч рублей. Максимально возможное наказание по таким делам - семь лет заключения.

*Минюст внес "ОВД-Инфо" в единый реестр иноагентов


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