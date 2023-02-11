Путин продлил срок госслужбы своему 70-летнему помощнику

Президент Владимир Путин продлил срок пребывания на государственной службе своему помощнику Игорю Левитину до февраля 2024 года. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

Левитину в нынешнем году, как и его начальнику, исполнится 71 год. Свою должность чиновник занимает в течение последних десяти лет. С 2004 по 2012 год он был министром транспорта.

Ранее на неделе аналогичным способом президент продлил срок госслужбы 70-летнему замглавы МИДа Михаилу Богданову и 67-летнему замглавы МИДа Александру Грушко.