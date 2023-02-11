Милонов хочет лишать материнского капитала россиянок, родивших за границей

Депутат Госдумы Виталий Милонов отреагировал на сообщения о потоке россиянок, отправившихся рожать детей в Аргентину, чтобы под этим предлогом получить право на получение гражданства латиноамериканской страны. Позиция петербургского единоросса в данном вопросе категоричная: он считает, что такие женщины не заслуживают начисления им материнского капитала из российского бюджета.

"Надо проверить, каким образом можно ввести какие-то ограничения, хотя женщина вправе рожать там, где она хочет. Другое дело, что социальные программы, предусмотренные для российских родителей, их не должны касаться", - рассудил он в эфире радиостанции "Говорит Москва".

С точки зрения депутата, таких программ поддержки матерей, как в России, нет ни в одной стране мира. В его понимании, любое государство заинтересовано в заботе о российских матерях, но если последние выбирают Аргентину, то это становится уже задачей аргентинского правительства. Уезжающих рожать в Южную Америку Милонов охарактеризовал как женщин с "низкой социальной ответственностью в плане гражданской позиции".