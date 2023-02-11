Бастрыкина волнует невыделение земли кооперативу "Курортный"

Проблемы жилищно-строительного кооператива "Курортный" попали в поле зрения главы Следственного комитета Александра Бастрыкина. Он получил жалобу петербурженки, рассказавшей историю этого предприятия, которое было создано в 2017 году для получения земельного участка.

В планы участников кооператива входило строительство дома для многодетных семей и других людей, которым полагается государственная социальная поддержка.

После того как сами инициаторы строительства разработали проект планировки местности, чиновники Смольного ответили им отказом. Представители ЖСК "Курортный" расценили такую реакцию городского правительства как необоснованную и несправедливую.

Бастрыкин поручил подчиненным в Петербурге представить доклад о конфликтной ситуации.