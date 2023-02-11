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Новости 17:10

В Петербурге ДТП с участием десятков машин парализовало движение по кольцевой автодороге

фото ЗакС политика В Петербурге ДТП с участием десятков машин парализовало движение по кольцевой автодороге

На петербургской кольцевой автодороге неподалеку от Большого Обуховского моста столкнулись по меньшей мере четырнадцать машин, что привело к огромной пробке, передает ТАСС. Затор растянулся на три километра трассы.

"Заняты: 2, 3 и 4 полосы. Движение осуществляется по первой полосе", - рассказали журналистам в ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Источники "Фонтанки" сообщают о целых девяти авариях на юго-восточном участке КАД, в которые оказались вовлечены не менее двадцати транспортных средств. Издание также сообщает о двухкилометровой пробке на противоположном конце автострады, в районе проспекта Энгельса. Движение по кольцевой затруднено в течение всего дня.


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