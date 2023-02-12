Калининградские власти откликнулись на жалобы мобилизованных

Руководство Калининградской области направило запрос в Министерство обороны ввиду поступившей жалобы от мобилизованных жителей региона, сообщается в пресс-службе областного правительства. По словам военных, их якобы отправили на СВО неподготовленными.

Вопрос поставлен на контроль губернатора региона и командования Балтийского флота, указывается в официальном комментарии, оставленном под опубликованной жалобой во "ВКонтакте".

"Уважаемые родственники и близкие этих мобилизованных мужчин! Информируем, что связались с командованием 1-го армейского корпуса в Донецке, всё прояснили", — гласит сообщение, опубликованное с официальной страницы правительства Калининградской области.

Представитель региональных властей Дмитрий Лысков рассказал, что в Минобороны пообещали разобраться с заявленными проблемами.

"Нам ответили, что жалобы будут рассмотрены, в бой мобилизованные идти пока не готовы", — приводит слова Лыскова РИА Новости.

Жалоба мобилизованных мужчин в формате видеозаписи была опубликована в паблике "ПобедаZАнами_39" во "ВКонтакте". На кадрах мужчины в форме обращаются к калининградскому губернатору Антону Алиханову и Минобороны. Они заявляют, что их якобы направили в ДНР в качестве штурмовиков. Военнослужащие отказались выполнять свою задачу ввиду неподготовленности, подразделение, по их словам, и без того несёт потери, а связь с командованием не поддерживается.