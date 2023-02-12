В Петербурге возбудили уголовное дело после нападения питбуля на маленькую девочку

Петербургские правоохранители возбудили уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ст. 118 УК РФ) после того, как питбуль сильно покусал 9-летнюю девочку, передаёт 78.ru.

Избирать какую-либо меру пресечения для мужчины, гулявшего с напавшей собакой, не стали.

Инцидент с нападением животного на девочку произошёл 10 февраля на улице Пионерстроя. Мужчина выгуливал питбуля без поводка и намордника. Внезапно собака набросилась на ребёнка и сильно покусала ему лицо.

Собаку удалось отогнать, после чего мать ребёнка вызвала скорую. Девочка находится в тяжёлом состоянии, у неё диагностировано множество рваных ран от укусов на лице.

По словам мужчины, который выгуливал пса, школьница якобы сильно кричала и размахивала руками, что могло вызвать у животного агрессию.

Указывается, что мужчина не является хозяином питбуля, а просто его выгуливал по просьбе подруги. В разговоре со СМИ она рассказала, что предупреждала его о необходимости держать пса на поводке, однако тот по какой-то причине не стал этого делать.