На севере Петербурге мальчик попал в больницу после катания на ватрушке

Катание на ватрушке обернулось несчастным случаем для 11-летнего петербуржца: он угодил в больницу с сильными ушибами после того, как влетел в ледяные наросты в сквере на углу Светлановского проспекта и улицы Жака Дюкло, известили в пресс-служба Педиатрического университета.

Известно, что мальчик доставлен в стационар при вузе. О ледяные наросты ребёнок ударился спиной и животом.

У маленького пациента было подозрение на компрессионный перелом 8 и 9-го позвонков, а также разрыв селезенки. Проведённые УЗИ и КТ органов брюшной полости никаких серьёзных отклонений не выявили.

При этом врачи считают, что следует дополнительно проверить состояние надпочечников, которые также пострадали при ударе.