После пятничного буйства стихии специалистам пришлось восстанавливать светильники на Троицком мосту

Из-за штормового ветра, бушевавшего в Северной столице вечером 10 и ночью 11 февраля, частично пострадал Троицкий мост, известили в пресс-служба "Мостотреста". С переправы в воду улетели плафоны с фонарей.

Повреждения выявили на металлических коронах светильников и одном стеклянном плафоне.

"Все элементы собраны, последний выловили вчера утром. Элементы отправят на восстановление, когда и как быстро их вернут на место, пока говорить рано", — отчитались в "Мостотресте".

Из-за гулявшего по Петербургу ветра на одной из улиц опрокинуло остановочный павильон, где-то сорвало кровли. Традиционно для таких дней превентивно закрыли все городские парки.