Прокуратура обнаружила в петербургских школах отсутствие макетов гранат и автоматов Калашникова

Петербургские прокуроры провели проверку в ряде городских школ и выявили отсутствие некоторого учебного оборудования в классах ОБЖ. Так, в "дефиците" оказались макеты гранат и автоматы Калашникова, передаёт "Фонтанка". Невзирая на то, что данные вещи не являются обязательными, школам всё равно придётся их приобрести.

К примеру, в школе № 294 Центрального района в ходе проверки не нашлось интерактивных программ для изучения ПДД, тренажёров для оказания первой помощи, стрелкового тренажёра и магазина к автомату Калашникова с учебными патронами. "Ревизоры" указали на приказ Минпросвещения от сентября 2022 года, в котором определялся список "средств обучения и воспитания", которые должны быть в каждой школе.

Во время судебного разбирательства по данному вопросу представители школы № 294 предприняли попытку доказать, что гранаты и тренажёры не являются обязательными предметами, которые следует держать в стенах учебного заведения, однако суд к их заявлениям не внял.

По информации "Фонтанки" подобные прокурорские претензии были также высказаны к школам №№ 181, 193, 185, 171 и №190.

В свою очередь в комитете по образованию Петербурга сообщили, что перечень оборудования, необходимого в школах по мнению Минпросвещения, является обязательным и оспариванию не подлежит. Средства на приобретение гранат и "Калашниковых" должна выделять районная администрация.