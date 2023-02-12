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Сорок человек оказались в отделах полиции после рейда по Думской и Рубинштейна

фото ЗакС политика Сорок человек оказались в отделах полиции после рейда по Думской и Рубинштейна

Минувшей ночью петербургские правоохранители провели рейд по главным барным улицам города, известили в пресс-службе ГУ МВД по региону. Как итог, в отделах полиции оказался алкоголь и сорок человек.

В общей сложности из питейных заведений на улицах Рубинштейна, Думской, Ломоносова и набережной канала Грибоедова в отделы увезли 39 граждан. Всего по итогам проверки было составлено 32 протокола. Большая часть из них касается распития алкоголя в запрещённых местах, мелкого хулиганства и о нарушении миграционного законодательства.

Также сотрудники полиции изъяли порядка 50 литров алкоголя из баров на набережной канала Грибоедова и Рубинштейна.


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