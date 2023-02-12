В петербургское реготделение "Движения первых" в первый день регистрации вступило больше 100 школ

В Северной столице получило официальную регистрацию региональное отделение общероссийского общественно-государственного движения школьников и молодежи "Движение первых", передаёт в воскресенье, 12 февраля, "Фонтанка". Главой организации стал учитель истории и обществознания школы № 619 Калининского района Егор Киреев.

Киреев не так давно получил звание "Лучший учитель Санкт-Петербурга" в рамках конкурса достижений в сфере педагогики. 10 февраля, когда "Движение первых" только зарегистрировалось, в более чем ста городских школах появились его отделения.

"Первичные отделения станут организациями первого уровня в большой структуре нового движения. Инициаторами создания отделений стали сами дети, вовлечённые в деятельность движения. Уже скоро они, участники-обучающиеся, выберут руководителей актива движения в своей школе, приоритетные направления, по которым будет двигаться их "ячейка" на пути общей работы", — сообщается в паблике "Движения первых" в соцсети "ВКонтакте".

О вероятном назначении Киреева на должность руководителя петербургского отделения "Движения первых" ещё в сентябре известила вице-губернатора Ирина Потехина, курирующая сферу образования. "Начальником" координационного совета организации станет градоначальник Александр Беглов.