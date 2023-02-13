В Петербурге вновь объявили жёлтый уровень погодной опасности

Руководство Северной столицы в очередной раз объявило о введении жёлтого уровня погодной опасности в городе ввиду порывистого ветра, информирует пресс-служба Смольного.

Режим вводится с воскресенья, 12 февраля, до 21:00 понедельника, 13 февраля. Согласно сведениям Росгидрометцентра, местами скорость ветра может достигать 15 метров в секунду.

В Смольном попросили водителей по возможности в этот день отказаться от поездок на личном транспорте, а пешеходов быть бдительными и держаться подальше от шатких конструкций.

Сегодня в Петербурге ожидается до +4 градусов тепла, ветер западный, северо-западный.