Петербург стал первым в стране по подростковому ожирению

У каждого 75-го подростка из Петербурга диагностировано ожирение, сообщили "РИА Новости" со ссылкой на статистику Минздрава. Показатели города в два раза хуже, чем в среднем по России.

По данным Росстата, на 100 тысяч петербургских подростков в возрасте 15-17 лет ожирением страдают 1493 человека. Следом идут Оренбургская (1450), Орловская (1449) и Смоленская (1441) области.

При этом в Чеченской республике зафиксировано 82 случая ожирения на 100 тысяч подростков, в Республике Ингушетия - 86.

В целом в России подростковое ожирение выросло в шесть раз за последние 20 лет.