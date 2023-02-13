В России заработала система автоматического поиска запрещенной информации в интернете

Роскомнадзор запустил систему автоматического поиска запрещенного контента в интернете "Окулус", сообщили 13 февраля "Ведомости" со ссылкой на представителя Главного радиочастотного центра (ГРЧЦ), подведомственного РКН. К 2025 году ее планируется доработать, расширив возможности поиска нарушений в Сети.

"Информационная система "Окулус" уже запущена и выполняет возложенные на нее задачи в полном объеме: выявляет нарушения законодательства в изображениях и видеоматериалах", - приводят "Ведомости" сообщение своего собеседника.

Представитель ГРЧЦ отметил, что тестирование системы прошло в конце 2022 года, а в январе 2023 года началась ее интеграция с другими системами РКН. Собеседник издания не раскрыл подробностей, касающихся тестирования и первых итогов работы системы.

Основная задача "Окулуса" заключается в поиске запрещенного российским законодательством контента в видеороликах и изображениях. ""Окулус" автоматически обнаруживает такие правонарушения, как экстремистская тематика, призывы к массовым незаконным мероприятиям, суициду, пронаркотический контент, пропаганда ЛГБТ и др.", - заявил представитель ГРЧЦ. По его словам, в сутки система способна обрабатывать более 200 тысяч изображений, что существенно превышает результаты работы обычных операторов, каждый из которых в среднем просматривает по 106 изображений и 101 видео за смену.

Как рассказала гендиректор компании "Социальная лаборатория" Наталия Тылевич, "Окулус" не занимается сбором данных, а лишь классифицирует их. Система работает с заданными источниками информации, такими, как профили и паблики в соцсетях, а также заранее определенные страницы в интернете.