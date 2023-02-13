Компания Orange group выставила на продажу исторический дом и ТЦ в Петербурге за 2,2 млрд рублей

Компания Orange group решила избавиться от двух петербургских активов: исторического дома на улице Марата, 6, и ТЦ Zebra, передаёт "Деловой Петербург".

Торговый центр площадью 7,4 тысячи квадратных метров находится на проспекте Косыгина, 30/1. За него фирма просит 950 млн рублей. Участком под комплексом владеет ООО "Адамсон Истейт". Согласно информации "Контур.Фокус", компанией управляет ООО "Априори", на которое зарегистрирован ряд торговых марок Orange group.

Исторический дом на Марата имеет площадь в 6,8 тысяч "квадратов". Здание возвели в 1877 году, однако памятником оно не признано. На данный момент дом находится в аренде у клиники "Медси". Его стоимость - 1,3 млрд рублей.