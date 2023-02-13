Baza: Единоросс из парламента Тывы заподозрен в "неосторожном" убийстве человека на охоте

Житель Тывы заподозрен в убийстве человека по неосторожности во время охоты (ч. 1 ст. 109 УК РФ), сообщается на сайте Следственного комитета 13 февраля. Telegram-канал Baza пишет, что это был депутат Верховного Хурала (парламента) республики Тыва Эчис-Балдир Нурзат ("Единая Россия").

Как полагает СК, 12 февраля текущего года тувинец, находясь в лесу сумона (административно-территориальная единица в Тыве) Нарынского Эрзинского района, засёк в тепловизоре движение, как ему показалось, животного и выстрелил в него. Подъехав на место, он обнаружил там мёртвого мужчину с огнестрельным ранением.

При этом Следком не конкретизирует имя подозреваемого. Telegram-канал Baza указывает, что это был именно Нурзат, который был на охоте со своими друзьями. Выстрел парламентарий произвёл с расстояния 100-150 метров. Полицию вызвали сами охотники. Впоследствии Нурзата отпустили под подписку о невыезде, уточняет Baza.