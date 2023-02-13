Петербургский депутат собирается пробежать ультрамарафон в ЮАР

Лидер фракции "Новые люди" в Законодательном собрании Петербурга Дмитрий Павлов заявил о намерениях пробежать ультрамарафон The Comrades в ЮАР этим летом. На подготовку к дистанции в 90 км у 54-летнего парламентария осталось четыре месяца. О планах депутат рассказал в своих социальных сетях.

- Почему именно Comrades? Политическая обстановка вынуждает выбирать страны дружественные, а ЮАР - стратегический партнер России по странам БРИКС. Более того, именно в этом году Южно-Африканская Республика председательствует в БРИКС, - объяснил Павлов.

Его тренером станет участник Олимпийских игр 1996 и 2004 годов Леонид Швецов.

- У меня опыт мобилизации есть. Я подготовился с нуля к Нью-Йоркскому марафону за три месяца и выбежал его из четырех часов. Интересно же ставить задачи не очень простые, - добавил Павлов.

Павлов давно увлекается спортом. Среди его заслуг - создание серии марафонов в Пушкине PushkinRun. Также он возглавляет Федерацию легкой атлетики в Петербурге. До этого депутат принимал участие и в других крупных марафонах. Например, в Бостонском марафоне в 2021 году, из-за которого Павлов был вынужден пропустить пленарное заседание Заксобрания.

Константин Леньков