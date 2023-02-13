Неизвестные расстреляли две камеры контроля скорости в Ленобласти

В Ленинградской области разыскивают вандалов, которые повредили две камеры контроля скорости. Инциденты произошли в Ломоносовском и Волосовском районах. Фотографии испорченных устройств приведены в Telegram-канале "Dorogi_lo".

Так, один комплекс в Систо-Палкино расстреляли прицельно в упор. На камере можно насчитать не менее 15 входных отверстий от пуль. От полученных повреждений она отключилась.

Второе устройство, расположенное на дороге под Волосово, имеет повреждения по касательной, однако функционировать не перестало. Полиция изучает содержимое, записанное камерами.

"Если у кого-то попали ребята на видеорегистратор, то просьба прислать. Можно анонимно. Заявления в полицию поданы", - гласит сообщение в Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал "Dorogi_lo"