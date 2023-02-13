ТАСС: Актёр Ефремов отозвал своё прошение о замене оставшегося срока на принудительные работы

Осуждённый на семь с половиной лет за смертельное ДТП Москве актёр Михаил Ефремов отозвал из суда своё ходатайство о замене оставшегося срока на принудительные работы, передаёт ТАСС, ссылаясь на сообщение из Алексеевского райсуда Белгородской области.

При этом в разговоре с изданием "Подъём", его адвокат Роман Филиппов заявил, что "не в курсе" этого шага своего подзащитного.

Напомним, в начале июня 2020 года в Москве произошла смертельная авария с участием актёра. Он в нетрезвом виде сел за руль машины, выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. Водитель фургона от полученных травм скончался. Суд признал Ефремова виновным и приговорил к восьми годам колонии, однако позже наказание смягчили до 7,5 года лишения свободы.