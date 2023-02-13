С начала года сумма штрафов за парковку на газонах в Петербурге приблизилась к 17 миллионам рублей

За прошедшую неделю специалисты СПб ГКУ "Управление по мониторингу", следящего за соблюдением правил парковки во дворах, вынесли 439 постановлений о штрафах за стоянку на газонах и за перегораживание подъездов к контейнерным площадкам, следует из сообщения на странице учреждения во "ВКонтакте".

В 20 случаях из всех нарушителями оказались юридические лица. Общая сумма штрафов за неделю составила немногим менее 4,3 миллиона рублей.

В целом же с начала года за неправильную парковку во дворах было вынесено 1 632 постановления, в том числе в отношении 82 юрлиц. Суммарно с нарушителей потребовали уплаты штрафов на почти 17 миллионов рублей.

Также сотрудники Управления по мониторингу во время обходов оценивают качество зимней уборки во дворах, указали в Государственной административно-технической инспекции города. "На прошлой неделе в ходе осмотра почти 400 кварталов замечания к очистке от снега и наледи зафиксированы на 53 объектах", — отметили в ГАТИ.

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