Чебыкин, Авдеев и Гладунов провели личный приём граждан в Мариуполе

Депутаты Законодательного собрания Петербурга Константин Чебыкин, Юрий Авдеев и Юрий Гладунов (все - "Единая Россия") посетили Мариуполь, где провели рабочий приём местных жителей. Также они пообщались с мэром города Олегом Моргуном.

Среди прочих, кто пришёл на встречу с парламентариями, была женщина, лежачей матери которой требовалась помощь по её транспортировке на лечение в Северной столице.

"Маму нужно транспортировать для лечения в Петербург, однако сделать это невозможно по причине отсутствия документов. Мы оперативно решили этот вопрос с мэром – договорились, что женщине будет выдана временная справка, удостоверяющая личность. В ближайшее время она будет транспортирована для лечения в Елизаветинскую больницу", – поделился Чебыкин.

Среди прочих дел народные избранники доставили в Мариуполь гуманитарный груз, а также побывали в приходе отца Александра. В посылках были медицинские препараты, продукция длительного хранения, термобельё. Собрать партию помогли петербургские бизнесмены, профсоюз МВД и районные администрации.