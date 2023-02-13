Путин заявил об отсутствии противоречий с КПРФ

У российской власти нет никаких разногласий с КПРФ, заявил 13 февраля президент Владимир Путин в входе встречи с лидером партии Геннадием Зюгановым. Он также выразил мнение, что коммунисты сами не раз предвосхищали действия государства касательно обороны страны.

В беседе с Зюгановым Путин заявил, что КПРФ "вносит существенный вклад в политическую дискуссию, в поиск наиболее приемлемых и рациональных решений для развития страны", передает пресс-служба Кремля. При этом он отметил, что в социальной сфере, а также в экономике и в сфере обороны и безопасности у российского руководства "вообще никогда не было никаких противоречий" с коммунистами.

"По-моему, наоборот: КПРФ очень часто шла впереди и ставила перед властями всех уровней вопросы, касающиеся поддержки и обеспечения безопасности нашей страны, причём как сегодня, так и на перспективу", — заключил президент и отметил, что в нынешних условиях подобный диалог "востребован вдвойне, втройне".