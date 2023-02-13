Бельский стал вторым в январском рейтинге самых медийных глав Заксобраний регионов

Компания "Медиалогия" опубликовала рейтинг глав региональных Заксобраний, которых наиболее часто цитировали в январе. В тройке лидеров - Владимир Константинов (Крым), Александр Бельский (Петербург) и Фарид Мухаметшин (Татарстан).

Константинов обратил на себя внимание СМИ заявив, что в Крыму удалось сформировать достаточную военную базу на случай защиты региона. Также он сообщил о планах национализировать кинотеатр "Сатурн IMAX" в Ялте, которым владеет экс-вице-премьер Украины Арсений Яценюк.

В свою очередь Бельский попал в медийное поле благодаря посещению детских лагерей в Ленобласти, где отдыхали в том числе школьники из Мариуполя. Также он поучаствовал в мероприятиях по случаю 80-летия прорыва фашистской блокады Ленинграда и при открытии памятника поэту Александру Блоку. Наконец, СМИ писали о том, что Бельский анонсировал доплаты к пенсиям для народных артистов, проживающих в Петербурге.

Мухаметшин обратился к законодателям с предложением принять без обсуждения поправки в Конституцию республики, согласно которым переименовывается должность президента Татарстана.