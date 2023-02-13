Голикова объявила об увеличении ожидаемой продолжительности жизни в России

Ожидаемая продолжительность жизни в России увеличилась в 2022 году, заявила 13 февраля вице-премьер Татьяна Голикова на совещании касательно исполнения нацпрограммы "Здравоохранение". В то же время показатели младенческой смертности, наоборот, уменьшились, следует из ее слов.

"В рамках нацпроекта в 2022 году увеличился показатель ожидаемой продолжительности жизни до 72,6 года, снизилась младенческая смертность, создано более 1,6 тысячи объектов первичного звена, произведено 1,4 миллиона операций высокотехнологичной медицинской помощи", — транслирует слова Голиковой аппарат вице-премьера.

Всего на исполнение нацпроекта "Здравоохранение" в 2022 году было заложено 374,7 миллиарда рублей, сообщила чиновница. Из названной суммы было исполнено 96 %.

Также в ходе встречи Голикова обратилась к представителям регионов, участвовавшим в совещании. "Серьёзное внимание нужно уделить вопросам достижения национальной цели по сохранению населения, здоровья и благополучия людей в части повышения ожидаемой продолжительности жизни и снижения смертности", — заявила она и призвала губернаторов взять под личный контроль выполнение нацпроекта, в том числе в части строительства объектов здравоохранения.

Фото: Telegram-канал "Правительство России"