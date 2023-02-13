В Подмосковье обнаружен мёртвым замначальника управления МВД по экстремизму

В Подмосковье обнаружили мёртвым бывшего заместителя начальника управления МВД по борьбе с экстремизмом генерал-майора Владимира Макарова, передаёт "МК". Тело силовика обнаружила его супруга в их загородном доме в деревне Голиково.

Происшествие случилось утром понедельника, 13 февраля. На место выезжала скорая помощь, однако медикам не удалось спасти силовика. Выяснить причину смерти Макарова предстоит криминалистам. Известно, что в доме имелось оружие.

Генерал-майора освободили от должности в управлении по борьбе с экстремизмом в январе текущего года. На момент смерти Макарову было 67 лет.