Петербург присоединится к выполнению нацпроекта по разработке дронов

Петербург присоединится к выполнению нацпроекта по развитию беспилотных авиационных систем, поведал в ходе своего традиционного выступления по "Радио России" губернатор Александр Беглов. По его словам, это связано с развитием этой отрасли в городе.

"Санкт-Петербург сосредоточил необходимые силы и средства для решения важнейшей государственной задачи. Треть производителей беспилотников в России выпускают свою продукцию на заводах нашего города", — объявил 13 февраля Беглов.

Губернатор отметил, что Петербург "дальше всех в России продвинулся в разработке правовых аспектов и логистики" для повседневного использования дронов. При этом он выразил мнение о необходимости законодательного регламентирования отрасли, в том числе касательно установления коридоров и маршрутов движения беспилотников и прочего.

"Хочу подчеркнуть: мы не просто планируем взять в работу все эти задачи, мы уже занимаемся ими по решению президента", — возвестил губернатор и добавил, что представитель Смольного должен будет войти в состав комиссии по реализации нацпроекта при правительстве.