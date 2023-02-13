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Новости 18:51

СК и экономическая полиция изучают документацию в двух "культурных" комитетах Ленобласти

фото ЗакС политика СК и экономическая полиция изучают документацию в двух "культурных" комитетах Ленобласти

Экономическая полиция и сотрудники Следственного комитета пришли с проверкой в комитет по культуре и туризму и комитет по сохранению культурного наследия Ленинградской области, передаёт 13 февраля 78.ru.

По предварительной информации, силовиков интересует документация, которая может быть связана с уголовным делом о хищении денег, выделенных на реставрацию крепости в Копорье. Фигурантом данного разбирательства ещё в 2017 году стала директор областного Музейного агентства Леся Колесникова.

В свою очередь в региональном комитете общественных коммуникаций известили, что расследование по данному делу завершили в 2020 году, а Колесникова имела статус свидетеля.

Скорее всего, правоохранители проводят внутреннюю проверку по качеству производства прекращённых дел.


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