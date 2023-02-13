Смольный потратит до 10 млн рублей на фестиваль еды

Власти Петербурга собираются потратить до 10 млн рублей на "Санкт-Петербургский открытый гастрономический фестиваль" на Манежной площади, следует из закупки, размещенной комитетом по промышленной политике, инновациям и торговле 13 февраля. Мероприятие запланировано на конец апреля и продлится 11 дней.

По задумке заказчика, мероприятие должно способствовать развитию сферы потребительского рынка, различных форматов общественного питания, а также повысить престиж работников общепита. Для этого в течение 11 дней будет работать зона фудтраков, где будет представлено не менее 10 объектов, и аттракционы. Также в рамках фестиваля придумают концертно-развлекательную и конкурсную программы. Концертная программа ежедневно будет длиться не менее 8 часов. На ней ожидаются выступления кавер-групп, танцевальныех коллективов и конкурсы с выступлениями поваров на сцене. Тематика программы должна соответствовать праздникам, которые выпадают на даты проведения фестиваля: Первомай и День Победы.

Помимо развлекательной составляющей, организаторы хотят провести деловой блок, на котором будут представлены не менее 20 крупных работодателей в сфере общепита. Комитет рассчитывает привлечь туда не менее 500 слушателей. Деловую программу оценили примерно в 1,8 млн рублей.

Самыми дорогостоящими пунктами контракта станут организация зоны для приема пищи за 1,6 млн рублей, поставка электроэнергии за 2,2 млн рублей и организация развлекательной программы, на которую готовы потратить не более 700 тысяч рублей.

Константин Леньков