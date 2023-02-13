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Новости 13 февраля, 19:30

Смольный потратит до 10 млн рублей на фестиваль еды

фото ЗакС политика Смольный потратит до 10 млн рублей на фестиваль еды

Власти Петербурга собираются потратить до 10 млн рублей на "Санкт-Петербургский открытый гастрономический фестиваль" на Манежной площади, следует из закупки, размещенной комитетом по промышленной политике, инновациям и торговле 13 февраля. Мероприятие запланировано на конец апреля и продлится 11 дней. 

По задумке заказчика, мероприятие должно способствовать развитию сферы потребительского рынка, различных форматов общественного питания, а также повысить престиж работников общепита. Для этого в течение 11 дней будет работать зона фудтраков, где будет представлено не менее 10 объектов, и аттракционы. Также в рамках фестиваля придумают концертно-развлекательную и конкурсную программы. Концертная программа ежедневно будет длиться не менее 8 часов. На ней ожидаются выступления кавер-групп, танцевальныех коллективов и конкурсы с выступлениями поваров на сцене. Тематика программы должна соответствовать праздникам, которые выпадают на даты проведения фестиваля: Первомай и День Победы. 

Помимо развлекательной составляющей, организаторы хотят провести деловой блок, на котором будут представлены не менее 20 крупных работодателей в сфере общепита. Комитет рассчитывает привлечь туда не менее 500 слушателей. Деловую программу оценили примерно в 1,8 млн рублей. 

Самыми дорогостоящими пунктами контракта станут организация зоны для приема пищи за 1,6 млн рублей, поставка электроэнергии за 2,2 млн рублей и организация развлекательной программы, на которую готовы потратить не более 700 тысяч рублей. 

Константин Леньков


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