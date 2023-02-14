Администрация Ленобласти утвердила стандарт оформления для рекламы и вывесок

В Ленинградской области комитет градостроительной политики утвердил методические рекомендации по оформлению рекламы и информационных вывесок, сообщила пресс-служба региональной администрации. Как отмечается, подобные правила уже применяются в Кингисеппском и Тосненском районах.

Стандарт разработан в целях сохранения архитектурного облика и сложившейся застройки населенных пунктов, его разработчики преследовали цель избавления от визуального мусора на улицах. Рекомендации касаются конструкций на крышах, консольных, настенных и иных конструкциях, адресных табличек, навигационных стендов и прочего.

Глава комитета Игорь Кулаков отметил вред визуального шума и обилия вывесок для восприятия городской среды. По мнению чиновника, разнобой в рекламе "также влияет на общее эмоциональное состояние" граждан.