Петербург субсидирует содержание спецтехники для ликвидации аварий

Правительство Петербурга выделит в 2023 году 345 миллионов рублей на содержание специализированной техники для предупреждения и ликвидации последствий аварийных ситуаций, рассказала 14 февраля пресс-служба губернатора. Соответствующее постановление подписал Александр Беглов.

Речь идет о субсидиях на компенсацию затрат на содержание спецтехники, принадлежащей Петербургу и переданной в ведение городских унитарных предприятий.

Предполагается, что оказываемая поддержка "позволит обеспечить постоянную готовность сил и средств Санкт‑Петербургской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", сообщили в Смольном. Также чиновники рассчитывают, что переданная сумма даст возможность проводить мероприятия по профилактике и ликвидации ЧС в городе.