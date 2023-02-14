Доходный дом Рыбина на Петроградской стороне признали памятником

Петербургский комитет по госконтролю, использованию и охране памятников (КГИОП) включил в единый реестр региональных памятников доходный дом купца Федора Рыбина, имеющий адрес улица Ленина, 19.

Дом имеет приметы античной архитектуры в виде розеток и амфор, а в интерьерах используются приемы архитектуры модерна. Исторический дом-памятник в Петроградском районе был местом проживания для депутата Петросовета, большевика Льва Карахана, революционера-марксиста Николая Русанова и художника Ивана Шультце.

Здание в стиле неоклассицизма построили в 1909-1910 годах по проекту архитектора Павла Светлицкого. Сегодня оно сохраняет жилую функцию. Вместе с тем, первый этаж занят коммерческими организациями.

фото: kgiop.gov.spb.ru