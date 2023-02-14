Соцсеть VK сменит юрисдикцию Виргинских островов на российскую

Совет директоров социальной сети VK утвердил решение о смене юрисдикции: теперь она будет подчиняться законодательству РФ, а не Виргинских островов, о чем говорится в официальном заявлении компании.

В соответствии с нормами российского права новым юридическим статусом VK станет "международная публичная компания".

Владельцы соцсети считают, что процесс редомициляции призван повысить эффективность менеджмента. Его также характеризуют как "передовую практику публичных компаний". Большинство активов VK, приносящих доход, находятся внутри России.