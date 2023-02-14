ИТМО добился гранта в размере полумиллиарда рублей

Минобрауки одобрило предоставление гранта ИТМО, размер которого составит 514 млн рублей, сообщает пресс-служба петербургского вуза. Деньги, в числе прочего, должны пойти на проект строительства подводной оптоволоконной линии, которая свяжет Мурманскую область с Приморьем: университет займется производством усилителей.

Кроме того, правительство намерено профинансировать разработку оригинальной модели гирокресла: речь идет о средстве передвижения для маломобильных людей. Этот проект поддерживается "Татнефтью".

Наконец, вуз примется за разработку виртуальных датчиков, которые будут в режиме реального времени определять уровень глюкозы в крови.

Во всех перечисленных начинаниях будут задействованы специалисты инженерной школы университета.